Единственное место в городе, где уже третий день метель. Биатлонную дорогу в Могилёве покрыли искусственным снегом

Новости Беларуси. Биатлонная дорога в Могилеве наконец-то покрылась снегом. Минус на градуснике дал старт для работы снеговых пушек. Спортсмены Могилевского училища олимпийского резерва встали на лыжи. Снежное время используют максимально продуктивно, ведь впереди зимние старты и возможное потепление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Это единственное место в Могилеве, где уже третий день подряд метет метель. Искусственный снег более плотный, но так же, как и настоящий, он быстро тает при плюсовой температуре.

В 2019-м у теплой зимы снега было не выпросить. В этом году могилевские биатлонисты не ждут с неба погоды. Как только градусники показали минус, на лыжероллерной трассе выстрелили пушки.

Виктория Мельникова, студентка Могилевского государственного училища олимпийского резерва:

Мы ждали этого просто безумно. Это самое главное, что есть в жизни любого спортсмена, который занимается зимним видом спорта, это наше все. Мы на снегу тренируемся, мы на снегу выступаем. Снег – это наша основа, и без него вообще никуда. То есть даже когда его нет, мы пытаемся просто всеми силами, выжимаем такими пушками хотя бы 400 метров – это наше все.

Николай Малиновский, директор Могилевского государственного училища олимпийского резерва:

Наступил мороз, и мы сразу с понедельника начали делать снегообразование двумя пушками. На сегодняшний день уже накатали маленький круг. Он 400 метров, но, как видите, уже дети занимаются с удовольствием.

Протяженность лыжероллерной трассы – почти 4 километра. При оптимальных условиях пушка потребляет в один час до 30 кубов воды и превращает его в снег. Мощности двух снегообразователей хватит, чтобы со временем покрыть всю трассу. И тогда спортсменам уж точно будет где разогнаться.

Олег Перепечкин, старший тренер отделения биатлона Могилевского государственного училища олимпийского резерва:

У нас специфика вида спорта такая, что соревнования основные проходят в зимний период, а не в летний, хотя есть и летние соревнования. Но все-таки основа – это зима. Зима – это снег, лыжи. Поэтому лыжи для нас – это очень важно. Если мы не будем стоять на лыжах, то, естественно, соревноваться невозможно.