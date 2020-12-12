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Баскетбол. «Цмоки» уступили «Парме» в Единой лиге ВТБ

12 декабря 2020 19:05
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Новости Беларуси. Очередное поражение в Единой лиге ВТБ потерпели «Цмоки». На сей раз белорусы дома уступили «Парме», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. «Цмоки» уступили «Парме» в Единой лиге ВТБ-1

Обе дружины допускали много брака. Но хозяева смотрелись неубедительно, они отдали первую и вторую четверти.

После большого перерыва дружина Ростислава Вергуна собралась и оставила за собой третий отрезок, подарив надежду на благоприятный исход. Но чуда не случилось. Этот всплеск оказался локальным. «Парма» выдала отличную концовку и победила – 78:65.

У нас самым полезным на площадке стал Роберт Лоури, на счету которого 14 очков.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Роберт Лоури # Фотофакт

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