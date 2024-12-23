Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко признан лучшим вратарём недели в КХЛ

Новичок «зубров» прибыл в стан минской команды из «Адмирала». На минувшей неделе он провел два матча, в которых пропустил две шайбы и отразил почти 96 % бросков. В этих поединках минские «динамовцы» одержали победы над «Трактором» и «Ак Барсом» со счетом 3:1. Это позволило нашей команде подняться на восемь пунктов. Сейчас она занимает четвертую позицию в индексе силы.

Напомним, российский голкипер недавно присоединился к белорусскому клубу в результате обмена из «Адмирала» на форварда Никиту Гуслистова. Ближайший поединок команда Дмитрия Квартальнова проведет 25 декабря на «Минск-Арене» против «Ак Барса».