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Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко признан лучшим вратарём недели в КХЛ

23 декабря 2024 19:13
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Вратарь столичного «Динамо» Василий Демченко признан лучшим вратарем недели в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко признан лучшим вратарём недели в КХЛ-1

Новичок «зубров» прибыл в стан минской команды из «Адмирала». На минувшей неделе он провел два матча, в которых пропустил две шайбы и отразил почти 96  % бросков. В этих поединках минские «динамовцы» одержали победы над «Трактором» и «Ак Барсом» со счетом 3:1. Это позволило нашей команде подняться на восемь пунктов. Сейчас она занимает четвертую позицию в индексе силы.

Напомним, российский голкипер недавно присоединился к белорусскому клубу в результате обмена из «Адмирала» на форварда Никиту Гуслистова. Ближайший поединок команда Дмитрия Квартальнова проведет 25 декабря на «Минск-Арене» против «Ак Барса».

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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