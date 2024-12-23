Волейболистки «Минчанки» проиграли «Уралочке» в российской Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» провели поединок 16-го тура российской Суперлиги в Нижнем Тагиле против «Уралочки». Это был заключительный матч в календарном году в лиге для обоих коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую партию хозяйки выиграли достаточно легко – 25:14. Во втором сете белорусская команда встрепенулась и взяла верх 25:22. В третьей партии развернулась самоотверженная борьба, которая завершилась в пользу «Уралочки» – 25:21. И в четвертом сете сильнее была команда Михаила Карполя – 25:13. Таким образом, «Минчанка» уступила со счетом 1:3 и заканчивает уходящий год на 12-м месте в турнирной таблице, в ее активе 14 очков. Отставание от зоны плей-офф составляет 7 баллов.

Евгений Васильчук, старший тренер «Минчанки»: Не смогли организовать качественную блок-защиту. Вторую и третью партии более-менее что-то получалось – навязать свою игру, борьбу и организовать какую-то атаку. В первой и четвертой партиях этого нам не удалось.

Надежда Смирнова, нападающая «Минчанки»:

Сделали много своих ошибок, не удалось усложнить подачу в полной мере. Команда «Уралочки» справилась с приемом, и они навязали свою быструю игру. Мы не смогли справиться в блоке и защите.

Команду Ольги Пальчевской еще ожидают кубковые баталии. 28 декабря в минском Дворце спорта «Уручье» «Минчанка» начнет борьбу за Кубок Беларуси.