«Олимпийская Ёлка», организованная НОК, собрала более 200 ребят
«Олимпийская Елка», традиционно организованная Национальным олимпийским комитетом в конце года, собрала более двух сотен ребят и девчат любых возрастов. Это дети и внуки чемпионов и призеров топ-турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Но регалии родителей нынче никакого значения не имели. Праздник на то и есть, чтобы быть одинаковым для всех. Улыбки, горящие глаза и неподдельный детский интерес. Представление, безусловно, запомнится надолго. Костюмированное сценическое шоу чередовалось интерактивами с залом.
Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета:
После каждого выступления мы получаем только положительные оценки. Поэтому что здесь можно поменять? Но в этом году мы изменили саму сказку, она более активная. И я думаю, что это детям больше понравится.
Новый 2025 год принесет и новые вызовы нашим спортсменам. Они будут делать все, чтобы прославить Беларусь далеко за ее пределами. Без поддержки атлеты не останутся.
Я хочу пожелать белорусским спортсменам, чтобы они всегда были самые лучшие, здоровые, желаем много побед.
Побед много, хороших выходных и здоровья.
Здоровья крепкого, успехов, ярких достижений, результатов.
Ребята, приумножьте то, что мы сделали. Мы вам поклонимся в ноги.
На шоу получили приглашения представители всех областей страны. Новогодняя олимпиада завершилась счастливым финалом. Спорт ведь объединяет и дарит надежду. А еще заставляет в унисон биться сердца болельщиков по всему миру.