«Олимпийская Ёлка», организованная НОК, собрала более 200 ребят

«Олимпийская Елка», традиционно организованная Национальным олимпийским комитетом в конце года, собрала более двух сотен ребят и девчат любых возрастов. Это дети и внуки чемпионов и призеров топ-турниров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но регалии родителей нынче никакого значения не имели. Праздник на то и есть, чтобы быть одинаковым для всех. Улыбки, горящие глаза и неподдельный детский интерес. Представление, безусловно, запомнится надолго. Костюмированное сценическое шоу чередовалось интерактивами с залом.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета:

После каждого выступления мы получаем только положительные оценки. Поэтому что здесь можно поменять? Но в этом году мы изменили саму сказку, она более активная. И я думаю, что это детям больше понравится. Новый 2025 год принесет и новые вызовы нашим спортсменам. Они будут делать все, чтобы прославить Беларусь далеко за ее пределами. Без поддержки атлеты не останутся.

Я хочу пожелать белорусским спортсменам, чтобы они всегда были самые лучшие, здоровые, желаем много побед.

Побед много, хороших выходных и здоровья.

Здоровья крепкого, успехов, ярких достижений, результатов.