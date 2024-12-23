Прямой эфир

Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили московскому «Спартаку» в матче КХЛ

23 декабря 2024 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты минского «Динамо» уступили московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок прошел в столице Узбекистана Ташкенте. Оппонент – один из лидеров текущего розыгрыша и занимает второе место в таблице Западной конференции. Счет в противостоянии открыл нападающий «зубров» Егор Бориков. Впрочем, уже через 60 секунд россияне отыгрались, на первый перерыв команды ушли с равными цифрами на табло. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В начале заключительного периода большинство реализовал Роман Горбунов. Но и здесь у «Спартака» нашелся ответ. Игра перешла в овертайм, где успех был на стороне москвичей – 3:2.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Протас оформил дубль в матче НХЛ
23 декабря 2024 14:25

Алексей Протас оформил дубль в матче НХЛ

Мария Шканова одержала победу в слаломе на четвертом этапе Кубка России по горнолыжному спорту
23 декабря 2024 14:25

Мария Шканова одержала победу в слаломе на четвертом этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Дубль Протаса помог. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в НХЛ
23 декабря 2024 07:52

Дубль Протаса помог. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» в НХЛ