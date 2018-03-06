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«Вполне по зубам нашим девчонкам»: Рыженков об итогах жеребьёвки на ЧМ (U-17) по баскетболу

06 марта 2018 20:31
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Новости Беларуси. После завершения группового этапа Чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет все команды разделятся на пары и начнут борьбу в плей-офф со стадии 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Играть от защиты». На что будут делать ставку белорусская сборная по баскетболу на ЧМ (U-17)?

«Вполне по зубам нашим девчонкам»: Рыженков об итогах жеребьёвки на ЧМ (U-17) по баскетболу-1

Белорусская столица получила право принять соревнования будущих баскетбольных звезд на конгрессе Международной федерации баскетбола в мае 2017 года. Перед хозяйками площадки стоят высокие, но выполнимые задачи.

«Вполне по зубам нашим девчонкам»: Рыженков об итогах жеребьёвки на ЧМ (U-17) по баскетболу-4

Максим Рыженков, заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола:
Сегодня можно сказать, что и тренерский штаб, и команда, и Федерация нацелены на хороший, серьезный результат. Все отдают себе отчет в том, что надо будет показать достойный уровень игры. Стараться выходить в плей-офф из группы, тем более родная земля помогает.

И вроде неплохая там группа попалась. То есть вполне по зубам нашим девчонкам – это не Америка, не Австралия. Поэтому все в наших руках.

# Фотофакт # Баскетбол # Максим Рыженков

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