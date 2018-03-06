«Играть от защиты». На что будет делать ставку белорусская сборная по баскетболу на ЧМ (U-17)?

Новости Беларуси. Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в Минске с 21 по 29 июля сразу на двух площадках – во Дворце спорта и Falcon Club, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За золото планетарного форума поборются 16 сборных. 6 марта в минской ратуше состоялась жеребьевка группового этапа, по итогам которой сборная Беларуси попала в группу A. Компанию нашим баскетболисткам составят сверстницы из Франции, Японии и Колумбии.

Один из главных фаворитов турнира, сборная США, определена в группу B. Неплохая компания подобралась в квартетах C и D. Впрочем, в столь юном возрасте женский баскетбол зачастую особенно непредсказуем, а значит, сюрприза можно ждать практически от любой страены-участницы.

Виктория Дацун, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу (U-17):

Сказать, повезло или нет… Да, наверное повезло, потому что мы не попали на команду Америки. Но, наверное, не очень повезло, потому что мы попали на чемпионов Европы Францию, а команда очень, очень сильная.

Мы будем стараться играть от защиты. Сейчас такая тенденция в баскетболе, что в первую очередь общая физическая подготовка и жесткая защита. Именно на это мы и настраиваем своих девчат.