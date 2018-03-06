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«Играть от защиты». На что будет делать ставку белорусская сборная по баскетболу на ЧМ (U-17)?

06 марта 2018 20:32
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в Минске с 21 по 29 июля сразу на двух площадках – во Дворце спорта и Falcon Club, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Играть от защиты». На что будет делать ставку белорусская сборная по баскетболу на ЧМ (U-17)?-1

За золото планетарного форума поборются 16 сборных. 6 марта в минской ратуше состоялась жеребьевка группового этапа, по итогам которой сборная Беларуси попала в группу A. Компанию нашим баскетболисткам составят сверстницы из Франции, Японии и Колумбии.

«Играть от защиты». На что будет делать ставку белорусская сборная по баскетболу на ЧМ (U-17)?-4

Один из главных фаворитов турнира, сборная США, определена в группу B. Неплохая компания подобралась в квартетах C и D. Впрочем, в столь юном возрасте женский баскетбол зачастую особенно непредсказуем, а значит, сюрприза можно ждать практически от любой страены-участницы.

«Вполне по зубам нашим девчонкам»: Рыженков об итогах жеребьёвки на ЧМ (U-17) по баскетболу

«Играть от защиты». На что будет делать ставку белорусская сборная по баскетболу на ЧМ (U-17)?-7

Виктория Дацун, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу (U-17):
Сказать, повезло или нет… Да, наверное повезло, потому что мы не попали на команду Америки. Но, наверное, не очень повезло, потому что мы попали на чемпионов Европы Францию, а команда очень, очень сильная.

Мы будем стараться играть от защиты. Сейчас такая тенденция в баскетболе, что в первую очередь общая физическая подготовка и жесткая защита. Именно на это мы и настраиваем своих девчат.

# Фотофакт # Баскетбол # Виктория Дацун

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