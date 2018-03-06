Как выглядит новый Дворец гимнастики изнутри: фотофакт

Национальная команда по художественной гимнастике получила в подарок на 8 марта комфортабельный тренировочный комплекс. Здесь спортсменки смогут проводить востановительные процедуры, готовиться к важным стартам и даже учиться. Для качественной подготовки есть все условия: два больших тренировочных помещения, залы для хореографии, групп начальной подготовки, бассейн, сауна, кафе, гостиничный блок, процедурные и массажные кабинеты и многое-многое другое.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Мы очень долго этого ждали. Просто я сама это все рисовала, все сто раз уже видела во сне по-всякому. Но все это превзошло даже мои ожидания. Завтра в девять мы здесь будем, даже без документов. Потом мы немножко уйдем на какое-то время.

Мы очень любим свой Даумана, мы с ним не прощаемся: там остаются группы начальной подготовки, платные группы. Мы будем очень строго следить за этим всем. Это наш филиал, и мы с ним не прощаемся. Так же остается «Спартак», остается «Динамо» и УСиТ. Все эти школы остаются на местах.

Мы забираем только лучших, только самых перспективных и будем ждать оттуда пополнения каждый год из каждой школы.