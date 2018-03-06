Как выглядит новый Дворец гимнастики изнутри: фотофакт
Новости Беларуси. В Минске появился новый Республиканский центр олимийской подготовки, а скорее – ультрасовременный спортивный дворец, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Открытие Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Репортаж СТВ
Национальная команда по художественной гимнастике получила в подарок на 8 марта комфортабельный тренировочный комплекс. Здесь спортсменки смогут проводить востановительные процедуры, готовиться к важным стартам и даже учиться. Для качественной подготовки есть все условия: два больших тренировочных помещения, залы для хореографии, групп начальной подготовки, бассейн, сауна, кафе, гостиничный блок, процедурные и массажные кабинеты и многое-многое другое.
Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Мы очень долго этого ждали. Просто я сама это все рисовала, все сто раз уже видела во сне по-всякому. Но все это превзошло даже мои ожидания. Завтра в девять мы здесь будем, даже без документов. Потом мы немножко уйдем на какое-то время.
Мы очень любим свой Даумана, мы с ним не прощаемся: там остаются группы начальной подготовки, платные группы. Мы будем очень строго следить за этим всем. Это наш филиал, и мы с ним не прощаемся. Так же остается «Спартак», остается «Динамо» и УСиТ. Все эти школы остаются на местах.
Мы забираем только лучших, только самых перспективных и будем ждать оттуда пополнения каждый год из каждой школы.
Белорусская школа художественной гимнастике славится своими медальными традициями. В активе белорусских граций есть награды самых престижных международных стартов.
В 2019 году Минск буде принимать вторые Европейские игры, на которых художественная гимнастика выступит в роли одного из хедлайнеров. Состязания пройдут на новой арене на проспекте Победителей.
Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:
Ключ у нас есть. Думаю, что ключ не только от дворца – ключ от наших будущих, надеюсь, побед. Я думаю, у нас появится гораздо больше детей, девочек. Может быть, когда-то и мальчиков. Если вы знаете, художественная гимнастика немножко станет мужской… мужественной. Поэтому очень рады этому событию.