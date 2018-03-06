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Как выглядит новый Дворец гимнастики изнутри: фотофакт

06 марта 2018 20:08
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Новости Беларуси. В Минске появился новый Республиканский центр олимийской подготовки, а скорее – ультрасовременный спортивный дворец, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытие Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Репортаж СТВ

Как выглядит новый Дворец гимнастики изнутри: фотофакт-1

Национальная команда по художественной гимнастике получила в подарок на 8 марта комфортабельный тренировочный комплекс. Здесь спортсменки смогут проводить востановительные процедуры, готовиться к важным стартам и даже учиться. Для качественной подготовки есть все условия: два больших тренировочных помещения, залы для хореографии, групп начальной подготовки, бассейн, сауна, кафе, гостиничный блок, процедурные и массажные кабинеты и многое-многое другое.

Как выглядит новый Дворец гимнастики изнутри: фотофакт-4

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Мы очень долго этого ждали. Просто я сама это все рисовала, все сто раз уже видела во сне по-всякому. Но все это превзошло даже мои ожидания. Завтра в девять мы здесь будем, даже без документов. Потом мы немножко уйдем на какое-то время.

Мы очень любим свой Даумана, мы с ним не прощаемся: там остаются группы начальной подготовки, платные группы. Мы будем очень строго следить за этим всем. Это наш филиал, и мы с ним не прощаемся. Так же остается «Спартак», остается «Динамо» и УСиТ. Все эти школы остаются на местах.

Мы забираем только лучших, только самых перспективных и будем ждать оттуда пополнения каждый год из каждой школы.

Как выглядит новый Дворец гимнастики изнутри: фотофакт-7

Белорусская школа художественной гимнастике славится своими медальными традициями. В активе белорусских граций есть награды самых престижных международных стартов.

В 2019 году Минск буде принимать вторые Европейские игры, на которых художественная гимнастика выступит в роли одного из хедлайнеров. Состязания пройдут на новой арене на проспекте Победителей.

Как выглядит новый Дворец гимнастики изнутри: фотофакт-10

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:
Ключ у нас есть. Думаю, что ключ не только от дворца – ключ от наших будущих, надеюсь, побед. Я думаю, у нас появится гораздо больше детей, девочек. Может быть, когда-то и мальчиков. Если вы знаете, художественная гимнастика немножко станет мужской… мужественной. Поэтому очень рады этому событию.

# Художественная гимнастика # Фотофакт # Ирина Лепарская # Елена Скрипель

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