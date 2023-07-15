Сергей Вязович: МАЗ – одна из быстрейших машин в мире!
Нашей команде не было равных в зачете грузовиков. Сегодня гонщики преодолели последний этап по маршруту Липецк – Москва. Заезд проходил в сложных погодных условиях. Белорусы финишировали вторыми, но отрыв, созданный на прошлых этапах, оппоненты отыграть не смогли. Экипаж Сергея Вязовича – частый гость на пьедестале «Шелкового пути», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ранее белорусы один раз становились серебряными призерами и дважды бронзовыми. И вот сегодня коллекция пополнилась долгожданными золотыми наградами.
Сергей Вязович, победитель ралли-рейда «Шелковый путь»:
Долгий путь длиной в 13 лет для нас на «Шелковом пути». МАЗ первый раз принял участие здесь в 2010 году. И вот сегодня мы стали наконец-то победителями этой сложнейшей гонки в сложнейших погодных условиях. Вы видите, что пошел дождь. Уверен, что все думали, что мы будем отсиживаться в обороне, но мы, как всегда, выбрали нетрадиционную тактику и пошли сегодня в атаку. МАЗ – самая быстрая машина на этой гонке, оказалось, одна из быстрейших в мире. Как я всегда говорю, красные тачки едут быстрее.
В этом году в состязаниях принимали участие еще два белорусских экипажа. Команда Алексея Вишневского заняла 9-е место в общей классификации грузовиков, а коллектив Виталия Мурылева расположился на 43-й позиции.