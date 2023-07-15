Добро пожаловать на трибуны! Рассказываем о подготовке легкоатлетов к II Играм стран СНГ

Легкая атлетика на II Играх стран СНГ будет едва ли не самой представительной и медальной. Парням и девушкам предстоит разыграть 15 комплектов наград. Соревнования насыщенные, они пройдут сразу в двух локациях – на олимпийском стадионе «Динамо» и в центре олимпийской подготовки. Будет ли на пьедестале Беларусь – узнал Сергей Тулупов.

Это София Караленок. Ей 14 лет. Она вполне претендует на звание королевы спорта. Девушка КМС и вполне прилично справляется с молотом. В лучших попытках снаряд улетает за отметку 65 метров. По идее, этого должно хватить, чтобы быть на пьедестале. И даже с золотом. Главное, чтобы теперь все сложилось в августе. Подготовка идет полным ходом, техника отточена. Однако мандраж есть. Игры стран СНГ станут для атлетки первым серьезным стартом в жизни.

София Караленок, участница II Игр стран СНГ:

Я работаю в плановом режиме, как скажет тренер. Хочется, конечно, занять призовое место. Подготовка пока идет хорошо

Соревноваться спортсменам предстоит в двух локациях. Главное действо развернется на олимпийском стадионе «Динамо». Здесь пройдут беговые дисциплины, а также разыграют награду прыгуны. В РЦОП по улице Калиновского «квартировать» будут метатели. К слову, и там и там были проведены тестовые соревнования. Которые показали – объекты к приему гостей готовы.

Александр Ройко, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике:

Те установленные сроки общей готовности выдерживаем. Задержек, опозданий пока не предвидится. Все идет в плановом режиме. Поэтому хочу заверить, что Игры по легкой атлетике проведем на высоком уровне, спортсмены готовы, тестирование прошло.

Медали в легкой атлетике будут разыгрываться в 15 дисциплинах. Организаторы приняли решение, что в каждый вид программы от страны могут быть заявлены два человека. Соответственно в состав нашей дружины включены 60 человек. Подготовку никто не форсирует. Но руку на пульсе держат все.

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды по легкой атлетике:

Ребята на предыдущих отборных соревнованиях показали довольно высокие результаты. И мы можем с уверенностью сказать, что они будут бороться в большинстве видов легкоатлетической программы за самые высокие места. На целенаправленный учебно-тренировочный сбор в полном составе сборная Беларуси соберется 20 июля, когда до Игр будет рукой подать. Именно тогда начнется работа по выведению атлетов на пик формы. Ведь конкуренция ожидается серьезная. Главные соперники, конечно, россияне.