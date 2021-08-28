Впервые в карьере. Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира ATP

Новости Беларуси. Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/2 он не оставил шансов представителю Швеции, отдав ему всего три гейма – 6:2, 6:1.
Новости Беларуси. Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/2 он не оставил шансов представителю Швеции, отдав ему всего три гейма – 6:2, 6:1.
В решающую битву состязания под эгидой ATP Ивашко вышел впервые в карьере. В финале его соперником станет швед Микаэль Имер, занимающий 90-ю строчку рейтинга. Предварительно матч назначен на полночь.