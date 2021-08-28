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Впервые в карьере. Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира ATP

28 августа 2021 14:39
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Новости Беларуси. Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке 1/2 он не оставил шансов представителю Швеции, отдав ему всего три гейма – 6:2, 6:1. 

Впервые в карьере. Илья Ивашко вышел в финал теннисного турнира ATP-1

В решающую битву состязания под эгидой ATP Ивашко вышел впервые в карьере. В финале его соперником станет швед Микаэль Имер, занимающий 90-ю строчку рейтинга. Предварительно матч назначен на полночь. 

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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