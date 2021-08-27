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Белоруска Полина Костюковец завоевала бронзу на конкурсе баскетбольного мастерства Кубка мира

27 августа 2021 20:50
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Новости Беларуси. Полина Костюковец – бронзовый призер конкурса баскетбольного мастерства, который проходил в рамках Кубка мира 3x3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белоруска Полина Костюковец завоевала бронзу на конкурсе баскетбольного мастерства Кубка мира-1

Согласно регламенту, каждая из команд заявляла по одной участнице. Успешно преодолев квалификацию, в 1/2 финала белоруска уступила спортсменке из Латвии. Но по дополнительным показателям попала на третью ступень на пьедестале.

Белоруска Полина Костюковец завоевала бронзу на конкурсе баскетбольного мастерства Кубка мира-4

Полина Костюковец, бронзовый призер Кубка мира по баскетболу 3х3:
Рада, что смогла принести медаль для нашей страны на данном Кубке мира. Для меня это был первый опыт участия в конкурсах такого уровня. Безусловно, я рада, что смогла справиться с волнением и показать достойный результат. Спасибо всем, кто болеет за нашу команду.

# Баскетбол # Полина Костюковец # Фотофакт

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