Белоруска Полина Костюковец завоевала бронзу на конкурсе баскетбольного мастерства Кубка мира

Согласно регламенту, каждая из команд заявляла по одной участнице. Успешно преодолев квалификацию, в 1/2 финала белоруска уступила спортсменке из Латвии. Но по дополнительным показателям попала на третью ступень на пьедестале.

Полина Костюковец, бронзовый призер Кубка мира по баскетболу 3х3:

Рада, что смогла принести медаль для нашей страны на данном Кубке мира. Для меня это был первый опыт участия в конкурсах такого уровня. Безусловно, я рада, что смогла справиться с волнением и показать достойный результат. Спасибо всем, кто болеет за нашу команду.