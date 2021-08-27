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Брестский «Рух» обыграл лидера футбольной таблицы ЧБ

27 августа 2021 21:00
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Новости Беларуси. Матчем между брестским «Рухом» и солигорским «Шахтером» открылась соревновательная программа 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестский «Рух» обыграл лидера футбольной таблицы ЧБ-1

В центральном противостоянии хозяева в итоге оказались сильнее. Однако первого и единственного гола пришлось ждать долго. Лишь на 58-й минуте Денис Лаптев вывел свою дружину вперед. В дальнейшем оба клуба имели возможность отличиться, однако цифры на табло больше не менялись.

Брестский «Рух» обыграл лидера футбольной таблицы ЧБ-4

Действующий лидер, таким образом, терпит первое поражение, а вот «Рух» заметно повышает шансы на пьедестал. Остальные противостояния тура будут сыграны 28 и 29 августа.

# Футбол Беларуси # Денис Лаптев # Фотофакт

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