Брестский «Рух» обыграл лидера футбольной таблицы ЧБ

В центральном противостоянии хозяева в итоге оказались сильнее. Однако первого и единственного гола пришлось ждать долго. Лишь на 58-й минуте Денис Лаптев вывел свою дружину вперед. В дальнейшем оба клуба имели возможность отличиться, однако цифры на табло больше не менялись.