Брестский «Рух» обыграл лидера футбольной таблицы ЧБ

Новости Беларуси. Матчем между брестским «Рухом» и солигорским «Шахтером» открылась соревновательная программа 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Матчем между брестским «Рухом» и солигорским «Шахтером» открылась соревновательная программа 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В центральном противостоянии хозяева в итоге оказались сильнее. Однако первого и единственного гола пришлось ждать долго. Лишь на 58-й минуте Денис Лаптев вывел свою дружину вперед. В дальнейшем оба клуба имели возможность отличиться, однако цифры на табло больше не менялись.
Действующий лидер, таким образом, терпит первое поражение, а вот «Рух» заметно повышает шансы на пьедестал. Остальные противостояния тура будут сыграны 28 и 29 августа.