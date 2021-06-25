Прямой эфир

Впервые в истории. Команда Беларуси по пляжному футболу вышла во второй мундиаль подряд и сыграет на Кубке мира

25 июня 2021 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу квалифицировалась на Кубок мира, в четвертьфинале обыграв команду Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые в истории. Команда Беларуси по пляжному футболу вышла во второй мундиаль подряд и сыграет на Кубке мира-1

Отборочный турнир проходит в Португалии. Стартовая треть матча против немцев обошлась без забитых мячей, а самое интересное началось в конце второго периода.

Впервые в истории. Команда Беларуси по пляжному футболу вышла во второй мундиаль подряд и сыграет на Кубке мира-4

Соперники открыли счет на 21-ой минуте, но ровно через 60 секунд Гордецкий восстановил паритет, спустя полторы минуты Чайковский вывел наших вперед, а еще через несколько мгновений отличился Константинов. В финальной трети он же оформил дубль, еще один гол добавил Гапон. В итоге – 5:1, подопечные Альварадо едут на второй Кубок мира подряд.

Первенство планеты пройдет в России во второй половине августа. Сборная Беларуси продолжит выступления в квалификации. 26 июня наша команда сыграет в полуфинале турнира.

# Футбол Беларуси # Егор Гордецкий # Никита Чайковский # Иван Константинов # Олег Гапон # Николас Альварадо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Стали известны соперники белорусских тенниситов в первом раунде Уимблдона
25 июня 2021 14:26

Теннис. Стали известны соперники белорусских тенниситов в первом раунде Уимблдона

Настольный теннис. Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы
24 июня 2021 22:16

Настольный теннис. Белорусские спортсмены завершили выступление на чемпионате Европы

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» в третьем матче финальной серии
24 июня 2021 22:16

ЧБ по мини-футболу. ВРЗ победил «Витэн» в третьем матче финальной серии