Впервые в истории. Команда Беларуси по пляжному футболу вышла во второй мундиаль подряд и сыграет на Кубке мира

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу квалифицировалась на Кубок мира, в четвертьфинале обыграв команду Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отборочный турнир проходит в Португалии. Стартовая треть матча против немцев обошлась без забитых мячей, а самое интересное началось в конце второго периода.

Соперники открыли счет на 21-ой минуте, но ровно через 60 секунд Гордецкий восстановил паритет, спустя полторы минуты Чайковский вывел наших вперед, а еще через несколько мгновений отличился Константинов. В финальной трети он же оформил дубль, еще один гол добавил Гапон. В итоге – 5:1, подопечные Альварадо едут на второй Кубок мира подряд.