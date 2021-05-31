«Впереди ещё три матча». Виктор Бекша о шансах сборной попасть в финал Золотой Евролиги

Новости Беларуси. Взяли реванш за Европу. Мужская сборная Беларуси по волейболу на высокой ноте завершила первый круг Золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи проходили на «Чижовка-Арене».
Новости Беларуси. Взяли реванш за Европу. Мужская сборная Беларуси по волейболу на высокой ноте завершила первый круг Золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи проходили на «Чижовка-Арене».
В третьем матче тура подопечные Виктора Бекши встречались со сборной Португалии – 15:10.
Всё решилось в пятом сете. Сборная Беларуси обыграла команду Португалии в первом круге волейбольной Евролиги
На старте тура наша команда победила чехов – 3:1, а накануне уступила волейболистам из Турции – 0:3. На этом первый круг завершен, ответные матчи Золотой Евролиги пройдут в Португалии с 4 по 6 июня. В финал из группы выйдет лишь одна лучшая команда.
Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:
В принципе, молодые ребята, несколько ошибок. Может быть, поэтому немножко опустили голову. Но молодцы, что в пятой партии собрались и все сделали. Нам приятно победить, тем более после двух поражений в Португалии. Еще есть игра там, будем там. Шансы у нас остаются и бороться за выход в финал, так что впереди еще три матча в Португалии.