«Впереди ещё три матча». Виктор Бекша о шансах сборной попасть в финал Золотой Евролиги

На старте тура наша команда победила чехов – 3:1, а накануне уступила волейболистам из Турции – 0:3. На этом первый круг завершен, ответные матчи Золотой Евролиги пройдут в Португалии с 4 по 6 июня. В финал из группы выйдет лишь одна лучшая команда.

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:

В принципе, молодые ребята, несколько ошибок. Может быть, поэтому немножко опустили голову. Но молодцы, что в пятой партии собрались и все сделали. Нам приятно победить, тем более после двух поражений в Португалии. Еще есть игра там, будем там. Шансы у нас остаются и бороться за выход в финал, так что впереди еще три матча в Португалии.