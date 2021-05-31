Всё решилось в пятом сете. Сборная Беларуси обыграла команду Португалии в первом круге волейбольной Евролиги

Новости Беларуси. Взяли реванш за Европу. Мужская сборная Беларуси по волейболу на высокой ноте завершила первый круг Золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи проходили на «Чижовка-Арене».

В третьем матче тура подопечные Виктора Бекши встречались со сборной Португалии. Эта команда – наш обидчик (два поражения) на недавней квалификации чемпионата Европы. Поэтому встреча была принципиальной. Начало матча выдалось отличным: белорусы взяли две партии – 25:22, 25:20. А когда до победы в третьем сете и матче оставалось немного, что-то пошло не так. Белорусы отпустили португальцев вперед и уступили 23:25.

Илья Морозов, игрок мужской сборной Беларуси по волейболу: Я считаю, что просто потеряли концентрацию, немножко расслабились, и в результате упущенная концовка третьей партии привела к очень жаркому матчу. Про четвертую партию могу сказать, что это следствие третьей. То есть расстроились, что упустили такую концовку, могли закончить встречу быстрой победой в три ноля, но так получилось, поэтому растерялись немного.

Четвертый сет для белорусов получился страшным сном, с первых минут мы начали уступать – 1:8. В итоге отставание в шесть-восемь мячей продержалось до конца встречи, и подряд была проиграна вторая партия – 16:25. Все – как и на чемпионате Европы – решалось в пятом сете. К счастью, наша команда вспомнила ту игру, которую показывала в двух первых сетах, и оформила победу в матче – 15:10.

На старте этого тура наша команда победила чехов – 3:1, а накануне уступила волейболистам из Турции – 0:3. На этом первый круг завершен, ответные матчи Золотой Евролиги пройдут в Португалии с 4 по 6 июня. В финал из группы выйдет лишь одна лучшая команда.