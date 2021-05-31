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«Гомель» разгромил «Минск» в матче чемпионата Беларуси по футболу

31 мая 2021 13:07
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Новости Беларуси. Тремя матчами завершился 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Самая яркая встреча дня выдалась на стадионе «Центральный» в Гомеле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» разгромил «Минск» в матче чемпионата Беларуси по футболу-1

Одноименная команда разгромила «Минск» – 5:0. Горожане пытались забить гол престижа, но гомельчане, несмотря на то, что весь второй тайм хозяева играли вдесятером, сумели сохранить ворота сухими. Благодаря этой победе «Гомель» поднялся на третью строку таблицы. Впереди лишь «Шахтер» и БАТЭ.

В другой встрече дня дубль Альфреда помог «Слуцку» обыграть «Ислочь» – 2:1. А «Энергетик» был сильнее брестского «Динамо» – 1:0.

# Футбол Беларуси # Стефен Альфред # Фотофакт

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