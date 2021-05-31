Белорусские волейболисты одолели португальцев в матче Золотой Евролиги

Новости Беларуси. 31 мая – насыщенный день в белорусском волейболе. Мужская и женская команды в эти дни играют в Золотой Евролиге, турнире, который является подготовкой к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 31 мая – насыщенный день в белорусском волейболе. Мужская и женская команды в эти дни играют в Золотой Евролиге, турнире, который является подготовкой к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Виктора Бекши выдали драматичный матч со сборной Португалии. Ведя 2:0 по партиям, белорусы отдали два других сета, поэтому все решалось в золотой партии, которую оставили за собой наши парни. 3:2 – победа сборной Беларуси.