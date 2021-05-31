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«Мешков Брест» в 13-й раз выиграл Кубок Беларуси по гандболу

31 мая 2021 16:22
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Новости Беларуси. К 13-му чемпионству 13-й Кубок. В Гомеле завершился «Финал четырех» Кубка Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» в 13-й раз выиграл Кубок Беларуси по гандболу-1

«Мешков Брест» в драматичном матче обыграл главного соперника по внутренней арене, минский СКА (34:33), и завоевал свой 13-й трофей. Сезон-2021/22 стал для БГК лучшим в истории. Команда выиграла все внутренние соревнования и впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мешков Брест» в 13-й раз выиграл Кубок Беларуси по гандболу-4

По случаю таких результатов 31 мая клуб презентовал забавный видеоролик, в котором ключевые игроки были представлены в необычных ролях.

# Гандбол # Фотофакт

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