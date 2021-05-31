«Мешков Брест» в 13-й раз выиграл Кубок Беларуси по гандболу

Новости Беларуси. К 13-му чемпионству 13-й Кубок. В Гомеле завершился «Финал четырех» Кубка Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мешков Брест» в драматичном матче обыграл главного соперника по внутренней арене, минский СКА (34:33), и завоевал свой 13-й трофей. Сезон-2021/22 стал для БГК лучшим в истории. Команда выиграла все внутренние соревнования и впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.