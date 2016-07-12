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Белорусские гимнастки завоевали серебро в последний день этапа Кубка мира в Казани

12 июля 2016 06:20
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Новости Беларуси. Одна медаль из двух возможных. Таков итог выступления белорусских граций в последний день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Казани.

Композицию наших групповичек с обручами и булавами судьи оценили в 18 целых и 400 тысячных балла. И это – серебро. Равных не было россиянкам.

В упражнении с 5-ю лентами белоруски стали 8-ми, сообщили в СТВ-Спорт.

Ранее в отдельных видах Мелитина Станюта была серебряным и дважды бронзовым призером, а групповички в многоборье показали второй результат. 

Всего в копилке белорусской сборной 5 медалей. 

# Художественная гимнастика

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