Белорусские гимнастки завоевали серебро в последний день этапа Кубка мира в Казани

Новости Беларуси. Одна медаль из двух возможных. Таков итог выступления белорусских граций в последний день этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Казани.

Композицию наших групповичек с обручами и булавами судьи оценили в 18 целых и 400 тысячных балла. И это – серебро. Равных не было россиянкам.

В упражнении с 5-ю лентами белоруски стали 8-ми, сообщили в СТВ-Спорт.

Ранее в отдельных видах Мелитина Станюта была серебряным и дважды бронзовым призером, а групповички в многоборье показали второй результат.