Золото в женской эстафете: итоги ЧЕ по современному пятиборью подвели в Минске

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы завершили чемпионат Европы с золотом в женской эстафете. Триумфаторами континентального форума стали Екатерина Орел и Ирина Просенцова. 11 июля девушки подвели итоги топ-форума вместе с представителями федерации и прессой.

Ирина Просенцова вслед за победой в миксте на юниорском чемпионате Европы, который ранее проходил в Польше, положила в личную копилку второе золото сезона, но уже на взрослом уровне. Переход из юниорского спорта, похоже, дается белорусской спортсменке легко.

Ирина Просенцова, чемпионка Европы по пятиборью в эстафете:

Не концентрировалась, кто это, с кем – я соревнуюсь сама с собой. Никого вокруг меня нет, только я и все остальные виды. А взрослые это или юноши – я абстрагировалась. У меня получилось, поэтому я показывала для себя очень хорошие, достойные результаты.

Вполне возможно, медальный улов белорусской команды был бы больше, но Николай Гаяновский в мужском финале остановился в шаге от пьедестала, а в женском командном зачете белорускам не хватило участия в решающей стадии Ирины Просенцовой, которая из-за проблем со здоровьем неудачно выступила в полуфинале. Екатерина Орел после первого вида программы, фехтования, шла первой, но в итоговом зачете расположилась за пределами первой десятки, сообщает СТВ-Спорт.

Екатерина Орел, чемпионка Европы по пятиборью в эстафете:

Я считаю, что это мой конек, можно так сказать. Потому что я, в принципе, стабильна. У меня есть мировой рекорд в этом виде программы. И мне он сам по себе нравится, я чувствую этот вид спорта.

Триумфаторы Европы признаются: для улучшения результатов нужно работать над физическими видами, особенно над плаванием.

К слову, подводя итоги чемпионата Европы, в федерации пятиборья не забыли и об успехах ветеранов: на аналогичном топ-форуме белорусская команда завоевала пять наград, три из которых стали золотыми.