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Молодёжная сборная Беларуси по волейболу после 6-летнего перерыва вышла в финальный раунд чемпионата Европы

11 июля 2016 17:10
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Новости Беларуси. Мужская молодежная сборная Беларуси по волейболу – возраст спортсменов до 20-ти лет – едет на чемпионат Европы, сообщили в программе СТВ-Спорт.

В третьем квалификационном раунде подопечные Владимира Мойсиевича заняли второе место. Все решилось в последний день проходившего в Минске мини-турнира.

В матче с датчанами нас устраивала только победа. И хозяева ее добились – 3:1.

Таким образом, мужская команда, спустя 6 лет, вновь сыграет в компании сильнейших молодежных команд континента.

# Волейбол

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