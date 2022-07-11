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Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?

11 июля 2022 17:08
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Новости Беларуси. 26 команд и более 100 человек из Беларуси и России. Под Гродно проходит открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как попасть в небольшую отметку на земле с высоты в тысячу метров, увидела наш корреспондент Галина Буро.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-1

Аплодисменты не лишние. Ведь с высоты в тысячу метров попасть пяткой ноги прямо в центр круга, двухсантиметровую точку с датчиком – это и есть мастерство. Задача: обуздать воздушную стихию. Правда, сегодня ветреная погода подводит даже профессионалов.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-4

Ольга Литовка, спортсменка Витебского аэроклуба ДОСААФ имени А.К. Горовца:
Ветер разный, поэтому погода очень сложная. И вот такие вот результаты. Хотелось бы лучше.

Участники делятся: на высоте воздух просто лед. Но спорт это ведь про выносливость. На кону победа в открытом чемпионате Вооруженных Сил страны по парашютному спорту. Между землей и небом есть только миг, а еще вертолет Ми-8. С него парашютисты выполняют прыжки на точность приземления. Безопасность обеспечена полностью.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-7

Галина Буро, корреспондент:
В этом спорте самое важное – правильно уложить парашют. Существуют шесть этапов укладки. Важно соблюсти их последовательность и технику, чтобы не допустить перекручивание купола или строп. Также запасной парашют надо переукладывать раз в полгода, чтобы ткань не слеживалась.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-10

На аэродроме Каролино география участников на две страны: от белорусских военнослужащих, в том числе сил специальных операций, до сборной команды российских ВДВ. Брестский десантник, лицо которого нам показать нельзя, влюблен в небо с детства. На его счету под 400 прыжков на сушу и на воду, дневных и ночных. Покорял высоты от 600 до 4 тысяч метров.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-13

Военнослужащий 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
На чемпионат приезжаем каждый год. С настроением приезжаем боевым, заряженным, готовы побеждать!

За пять соревновательных дней прыжки за победой сделают 26 команд, а это более 100 участников. В открытом чемпионате Вооруженных Сил проверяют себя и спортсмены семи белорусских аэроклубов.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-16

Александр Минько, спортсмен Гродненского областного аэроклуба:
Я занимаюсь спортом уже 6 лет, мне понравилось в армии прыгать. Борьба в основном идет с самим собой. Когда смотришь на чемпионов и думаешь, что они крутые, стараешься тоже расти.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-19

Константин Царик, директор Гродненского областного аэроклуба:
Самые сильнейшие спортсмены в мире – это российские и белорусские. Они здесь представлены, вот на этом чемпионате. И мы очень рады принимать их на старейшем аэродроме Республики Беларусь, аэродроме Каролино, у нас в Гродно. Это проходит уже в четвертый раз на нашей базе.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-22

Как небом наполняют яркие купола парашютов, как искренни эмоции на финише и что такое настоящий адреналин? Кажется, все белорусы, влюбленные в небо здесь, болеют за команды, а кто-то на земле мечтает о высоком.

Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?-25

Клим Котов, житель Минска:
Хочу служить как мама, в ССО. В силах специальных операций.

Если погода не подведет, 12 июля добавится самая зрелищная часть чемпионата – воздушная акробатика: высота прыжка – 2 200 метров, рабочее время – 30 секунд свободного падения. К аэроподъемам подключится и гражданский самолет ТВС-2МС – это модернизированная версия легендарного кукурузника Ан-2. Имена победителей в командном и индивидуальном зачетах судьи назовут уже 15 июля.

# Спортивные соревнования # Галина Буро # Фотофакт

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