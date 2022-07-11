Воздушная акробатика и ювелирная точность. Как проходит чемпионат по парашютному спорту в Гродно?

Новости Беларуси. 26 команд и более 100 человек из Беларуси и России. Под Гродно проходит открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как попасть в небольшую отметку на земле с высоты в тысячу метров, увидела наш корреспондент Галина Буро.

Аплодисменты не лишние. Ведь с высоты в тысячу метров попасть пяткой ноги прямо в центр круга, двухсантиметровую точку с датчиком – это и есть мастерство. Задача: обуздать воздушную стихию. Правда, сегодня ветреная погода подводит даже профессионалов.

Ольга Литовка, спортсменка Витебского аэроклуба ДОСААФ имени А.К. Горовца:

Ветер разный, поэтому погода очень сложная. И вот такие вот результаты. Хотелось бы лучше. Участники делятся: на высоте воздух просто лед. Но спорт это ведь про выносливость. На кону победа в открытом чемпионате Вооруженных Сил страны по парашютному спорту. Между землей и небом есть только миг, а еще вертолет Ми-8. С него парашютисты выполняют прыжки на точность приземления. Безопасность обеспечена полностью.

Галина Буро, корреспондент:

В этом спорте самое важное – правильно уложить парашют. Существуют шесть этапов укладки. Важно соблюсти их последовательность и технику, чтобы не допустить перекручивание купола или строп. Также запасной парашют надо переукладывать раз в полгода, чтобы ткань не слеживалась.

На аэродроме Каролино география участников на две страны: от белорусских военнослужащих, в том числе сил специальных операций, до сборной команды российских ВДВ. Брестский десантник, лицо которого нам показать нельзя, влюблен в небо с детства. На его счету под 400 прыжков на сушу и на воду, дневных и ночных. Покорял высоты от 600 до 4 тысяч метров.

Военнослужащий 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

На чемпионат приезжаем каждый год. С настроением приезжаем боевым, заряженным, готовы побеждать! За пять соревновательных дней прыжки за победой сделают 26 команд, а это более 100 участников. В открытом чемпионате Вооруженных Сил проверяют себя и спортсмены семи белорусских аэроклубов.

Александр Минько, спортсмен Гродненского областного аэроклуба:

Я занимаюсь спортом уже 6 лет, мне понравилось в армии прыгать. Борьба в основном идет с самим собой. Когда смотришь на чемпионов и думаешь, что они крутые, стараешься тоже расти.

Константин Царик, директор Гродненского областного аэроклуба:

Самые сильнейшие спортсмены в мире – это российские и белорусские. Они здесь представлены, вот на этом чемпионате. И мы очень рады принимать их на старейшем аэродроме Республики Беларусь, аэродроме Каролино, у нас в Гродно. Это проходит уже в четвертый раз на нашей базе.

Как небом наполняют яркие купола парашютов, как искренни эмоции на финише и что такое настоящий адреналин? Кажется, все белорусы, влюбленные в небо здесь, болеют за команды, а кто-то на земле мечтает о высоком.