В Заславле стартовал ЧБ по гребле на байдарках и каноэ. Кто победил в гонке на 500 метров?

Новости Беларуси. В Заславле стартовал чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Участие в турнире принимают сильнейшие спортсмены нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди них – атлеты национальной сборной и ближайший резерв. В первый соревновательный день победителя определяли в мужской байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. По итогам финального заезда лучшим стал Никита Бориков. Он завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию за минуту 41 секунду.

Александр Мызгин, главный судья соревнований:

У нас всегда в республике гребля на байдарках считалась одним из сильнейших и популярных видов спорта. Во всем мире, если взять последний чемпионат мира, мы заняли общекомандное второе место. В мировом спорте гребля на байдарках и каноэ Республику Беларусь представляет достаточно серьезный контингент наших спортсменов. Поэтому сегодня здесь присутствует национальная команда, основной ее состав и вся молодежь, юниоры здесь принимают участие в соревнованиях.

Олег Юреня, участник соревнований:

Это мои первые соревнования после прошлого сезона, после чемпионата мира. Все ребята заряжены на борьбу, поэтому соревнование будет интересным. Погодные условия для нас привычные, потому что у нас открытый водоем. Они проходят на открытом воздухе. Встречный ветер, как правило. У нас обычно хорошая погода, когда соревнования заканчиваются. Поэтому погода нам не помеха.