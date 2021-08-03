Вопреки всем прогнозам. Иван Литвинович рассказал, кому благодарен за первое золото в Токио
Новости Беларуси. Ввысь на десять метров, 20 секунд полета, 25 сальто и 31 поворот. 61,715 балла и золотая медаль – эффектная точка соревнований по прыжкам на батуте токийской Олимпиады-2020. 3 августа олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович вернулся на родину, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».
С оркестром, плакатами и цветами. Посмотрите, как на родине встречали олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича
Батутист из Беларуси заворожил высотой, техникой, амплитудой и общей сложностью своей программы. Для нашей страны достижение поистине знаковое. Иван получил от судей самую высокую в этот день оценку и обошел опытных спортсменов из Китая и Новой Зеландии.
К слову, белорусы берут медали в этой гимнастической дисциплине вторую Олимпиаду подряд. Игры 2016 года в Рио – на пьедестале наш Владислав Гончаров.
И тогда, и сейчас ребят встречали в лучших белорусских традициях: с оркестром, плакатами и цветами. По этому случаю в Национальном аэропорту собралось несколько десятков человек. В первую очередь, это друзья, родственники и спортсмены.
Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят
Иван Литвинович, олимпийский чемпион Токио-2020 в прыжках на батуте:
Своему первому тренеру, Зайцеву Петру Ивановичу, хотелось сказать спасибо за то, что заставил меня полюбить этот вид спорта. Большое, огромное спасибо Власовой Ольге Анатольевне, которая подготовила меня к этой медали, то есть мы шли к этому пять лет. За терпение, за все, за этот труд – это титаническая работа. Это благодаря ей.