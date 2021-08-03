Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят
Новости Беларуси. Олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича встречали утром 3 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний молодой атлет из Вилейки стал чемпионом в прыжках на батуте и завоевал на Олимпиаде в Токио первое золото Беларуси.
Спортсмен прыгал последним, но, по его собственному признанию, не следил за прыжками конкурентов и не знал, как они выступали. Полностью сосредоточился на своем выступлении и заработал 61,715 балла, что позволило Ивану стать олимпийским чемпионом. Свою победу белорус посвятил бабушке.
Победителя с нетерпением ждали болельщики, журналисты, близкие родственники, друзья и наша съемочная группа.
Вероника Кудринецкая с подробностями.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
О том, насколько сильна поддержка болельщиков, участники этой Олимпиады могут только догадываться. Игры проходят без зрителей, на трибунах непривычно тихо. Зато во время встречи в аэропорту эмоций никто не сдерживает.
Иван Литвинович, чемпион Олимпийских игр в Токио-2020:
Победа далась тяжело, судя по моему выступлению предварительно. Не очень выступил в финале, допустил ошибку. Я даже не представлял себя на пьедестале после таких выступлений. Мне было сложно представлять даже, какой результат будет. Когда увидел, удивился.
– Много писали о том, что победу посвящаете бабушке. Расскажите.
Иван Литвинович:
Я часто у нее проводил время, я любил с ней общаться. Она очень хороший человек, все время поддерживала меня во всем. Смотрела каждый старт, переживала.
– Расскажи о поддержке, которую ты получил после победы. Много ли было сообщений?
Иван Литвинович:
Много сообщений. До сих пор даже не ответил на все. Много и негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят. Больше положительных, от друзей, допустим. Очень рад был. До сих пор не ответил. Хотелось бы ответить, но тяжело.