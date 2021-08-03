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Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят

03 августа 2021 08:27
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Новости Беларуси. Олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича встречали утром 3 августа в Национальном аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20-летний молодой атлет из Вилейки стал чемпионом в прыжках на батуте и завоевал на Олимпиаде в Токио первое золото Беларуси.

Спортсмен прыгал последним, но, по его собственному признанию, не следил за прыжками конкурентов и не знал, как они выступали. Полностью сосредоточился на своем выступлении и заработал 61,715 балла, что позволило Ивану стать олимпийским чемпионом. Свою победу белорус посвятил бабушке.

Победителя с нетерпением ждали болельщики, журналисты, близкие родственники, друзья и наша съемочная группа.

Вероника Кудринецкая с подробностями.

Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят-1

Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят-3

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
О том, насколько сильна поддержка болельщиков, участники этой Олимпиады могут только догадываться. Игры проходят без зрителей, на трибунах непривычно тихо. Зато во время встречи в аэропорту эмоций никто не сдерживает.

Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят-6

Иван Литвинович, чемпион Олимпийских игр в Токио-2020:
Победа далась тяжело, судя по моему выступлению предварительно. Не очень выступил в финале, допустил ошибку. Я даже не представлял себя на пьедестале после таких выступлений. Мне было сложно представлять даже, какой результат будет. Когда увидел, удивился.

Много писали о том, что победу посвящаете бабушке. Расскажите.

Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят-9

Иван Литвинович:
Я часто у нее проводил время, я любил с ней общаться. Она очень хороший человек, все время поддерживала меня во всем. Смотрела каждый старт, переживала.

Расскажи о поддержке, которую ты получил после победы. Много ли было сообщений?

Иван Литвинович:
Много сообщений. До сих пор даже не ответил на все. Много и негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят. Больше положительных, от друзей, допустим. Очень рад был. До сих пор не ответил. Хотелось бы ответить, но тяжело.

Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят-12

Подробнее смотрите в видеоматериале.

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# Олимпиада 2020 # Иван Литвинович # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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