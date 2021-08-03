Хоккеисты «Юности» разгромили «Лиду» со счётом 7:0 в рамках Кубка Руслана Салея

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Юность» разгромил «Лиду» со счетом 7:0 в рамках Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидчане неудачно вошли в игру, что значительно повлияло на итог матча.
Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Юность» разгромил «Лиду» со счетом 7:0 в рамках Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидчане неудачно вошли в игру, что значительно повлияло на итог матча.
А солигорский «Шахтер» довольно неожиданно уступил «Динамо» из Молодечно со счетом 2:3.
Вечером 3 августа «Гомель» сыграет против «Витебска», а «Химик-СКА» сразится со жлобинским «Металлургом».