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Хоккеисты «Юности» разгромили «Лиду» со счётом 7:0 в рамках Кубка Руслана Салея

03 августа 2021 15:01
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Юность» разгромил «Лиду» со счетом 7:0 в рамках Кубка Руслана Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидчане неудачно вошли в игру, что значительно повлияло на итог матча.

Хоккеисты «Юности» разгромили «Лиду» со счётом 7:0 в рамках Кубка Руслана Салея-1

А солигорский «Шахтер» довольно неожиданно уступил «Динамо» из Молодечно со счетом 2:3.

Хоккеисты «Юности» разгромили «Лиду» со счётом 7:0 в рамках Кубка Руслана Салея-4

Вечером 3 августа «Гомель» сыграет против «Витебска», а «Химик-СКА» сразится со жлобинским «Металлургом».

# Хоккей Беларуси # Руслан Салей # Фотофакт

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