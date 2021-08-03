С оркестром, плакатами и цветами. Посмотрите, как на родине встречали олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича
Новости Беларуси. Ввысь на десять метров, 20 секунд полета, 25 сальто и 31 поворот. 61,715 балла и золотая медаль – эффектная точка соревнований по прыжкам на батуте токийской Олимпиады-2020. 3 августа олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович вернулся на родину, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».
О том, как болельщики встречали национального героя, в материале Вероники Кудринецкой.
И тогда, и сейчас ребят встречали в лучших белорусских традициях: с оркестром, плакатами и цветами. По этому случаю в Национальном аэропорту собралось несколько десятков человек. В первую очередь, это друзья, родственники и спортсмены.
Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
О том, насколько сильна поддержка болельщиков, участники этой Олимпиады могут только догадываться. Игры в Токио проходят без зрителей и в необычном формате, на трибунах тихо. Зато эмоции при встрече в аэропорту не сдерживает никто.
Свои первые шаги к олимпийскому золоту Иван делал в Вилейской СДЮШОР. Любовь к спорту у него в крови. Мама чемпиона – тренер по спортивной акробатике. Ходить и прыгать на батуте он начал одновременно. В родной Вилейке с замиранием сердца следят за каждым выступлением спортсмена.
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С особым трепетом восприняли победу Ивана Литвиновича и в Витебске, где он тренировался пять лет. В центре по прыжкам на батуте следили за трансляцией из Японии, не отрываясь от экранов.
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Национальная сборная Беларуси по прыжкам на батуте на 80 % состоит из воспитанников Витебской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2. У истоков этого успеха стояли Вильгельм Кишковский, который более 20 лет возглавлял школу по батуту и спортивной акробатике, и заслуженный тренер СССР Владимир Швальбо. В 1980-х витебская школа считалась одной из лучших в Советском Союзе.
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Среди встречавших в аэропорту, кроме родных и близких, разумеется, были и простые болельщики, которые не поленились проделать не такой уж и близкий путь по столичным пробкам, чтобы лично выразить спортсмену свое восхищение, тем, как самоотверженно он сражался за медали.
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Впереди у белорусского спортсмена короткий отдых, а затем вновь изнурительные тренировки и подготовка к следующим соревнованиям. Литвиновичу всего 20 лет, а потому шанс еще раз замахнуться на олимпийскую золотую медаль в его карьере непременно будет. И надеемся, что не один.