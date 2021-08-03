С оркестром, плакатами и цветами. Посмотрите, как на родине встречали олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича

Новости Беларуси. Ввысь на десять метров, 20 секунд полета, 25 сальто и 31 поворот. 61,715 балла и золотая медаль – эффектная точка соревнований по прыжкам на батуте токийской Олимпиады-2020. 3 августа олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович вернулся на родину, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ». О том, как болельщики встречали национального героя, в материале Вероники Кудринецкой. И тогда, и сейчас ребят встречали в лучших белорусских традициях: с оркестром, плакатами и цветами. По этому случаю в Национальном аэропорту собралось несколько десятков человек. В первую очередь, это друзья, родственники и спортсмены.

Мо-лод-цы! Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

О том, насколько сильна поддержка болельщиков, участники этой Олимпиады могут только догадываться. Игры в Токио проходят без зрителей и в необычном формате, на трибунах тихо. Зато эмоции при встрече в аэропорту не сдерживает никто.

Но Иван, кажется, не до конца осознал, что занял первое место, что он олимпийский чемпион. «Я удивлён. Меня всего трясёт больше, чем от получения медали». Первые эмоции Ивана Литвиновича по прилёту в Минск

Свои первые шаги к олимпийскому золоту Иван делал в Вилейской СДЮШОР. Любовь к спорту у него в крови. Мама чемпиона – тренер по спортивной акробатике. Ходить и прыгать на батуте он начал одновременно. В родной Вилейке с замиранием сердца следят за каждым выступлением спортсмена. Тренер Литвиновича: привела ещё совсем маленького сынульку сюда, с ним игрались, а потом он начал прыгать

С особым трепетом восприняли победу Ивана Литвиновича и в Витебске, где он тренировался пять лет. В центре по прыжкам на батуте следили за трансляцией из Японии, не отрываясь от экранов. «Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался

Национальная сборная Беларуси по прыжкам на батуте на 80 % состоит из воспитанников Витебской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 2. У истоков этого успеха стояли Вильгельм Кишковский, который более 20 лет возглавлял школу по батуту и спортивной акробатике, и заслуженный тренер СССР Владимир Швальбо. В 1980-х витебская школа считалась одной из лучших в Советском Союзе. Вопреки всем прогнозам. Иван Литвинович рассказал, кому благодарен за первое золото в Токио Среди встречавших в аэропорту, кроме родных и близких, разумеется, были и простые болельщики, которые не поленились проделать не такой уж и близкий путь по столичным пробкам, чтобы лично выразить спортсмену свое восхищение, тем, как самоотверженно он сражался за медали. Иван Литвинович: много было сообщений негативных, с улыбкой на них смотрел. Критикуют – значит, смотрят