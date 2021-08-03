Теннис. Илья Ивашко обыграл Егора Герасимова в двух сетах на турнире в Вашингтоне

Новости Беларуси. В Вашингтоне проходит теннисный турнир категории ATP 500. Белорус Илья Ивашко пробился во второй круг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом раунде он в двух сетах обыграл другого нашего соотечественника Егора Герасимова – 7:5, 6:4. Следующим соперником Ивашко будет представитель Болгарии Григор Димитров, для которого эта встреча станет первой на турнире.