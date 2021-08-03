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Теннис. Илья Ивашко обыграл Егора Герасимова в двух сетах на турнире в Вашингтоне

03 августа 2021 15:00
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Новости Беларуси. В Вашингтоне проходит теннисный турнир категории ATP 500. Белорус Илья Ивашко пробился во второй круг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко обыграл Егора Герасимова в двух сетах на турнире в Вашингтоне-1

В стартовом раунде он в двух сетах обыграл другого нашего соотечественника Егора Герасимова – 7:5, 6:4. Следующим соперником Ивашко будет представитель Болгарии Григор Димитров, для которого эта встреча станет первой на турнире.

# Теннис # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Григор Димитров # Фотофакт

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