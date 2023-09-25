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Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки планеты

25 сентября 2023 13:48
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Традиционно по понедельникам международные теннисные ассоциации представили обновленные рейтинги. Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки планеты-1

Виктория Азаренко улучшила свое положение, поднялась на шесть позиций и теперь занимает 17-е место. Александра Саснович также с положительной динамикой, она переместилась с 89-го на 82-е место. Четвертой ракеткой страны остается Ирина Шиманович, у нее 171-я строчка в рейтинге.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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