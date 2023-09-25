Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки планеты

Виктория Азаренко улучшила свое положение, поднялась на шесть позиций и теперь занимает 17-е место. Александра Саснович также с положительной динамикой, она переместилась с 89-го на 82-е место. Четвертой ракеткой страны остается Ирина Шиманович, у нее 171-я строчка в рейтинге.