Традиционно по понедельникам международные теннисные ассоциации представили обновленные рейтинги. Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Традиционно по понедельникам международные теннисные ассоциации представили обновленные рейтинги. Арина Соболенко сохранила статус первой ракетки планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктория Азаренко улучшила свое положение, поднялась на шесть позиций и теперь занимает 17-е место. Александра Саснович также с положительной динамикой, она переместилась с 89-го на 82-е место. Четвертой ракеткой страны остается Ирина Шиманович, у нее 171-я строчка в рейтинге.