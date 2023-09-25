Клубы НХЛ готовятся к новому сезону. Ночью с 24 на 25 сентября были сыграны товарищеские матчи с участием белорусов. Егор Шарангович дебютировал за «Калгари». Его клуб разгромил «Ванкувер» со счетом 10:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард начинал игру в первом звене, отметился ассистом, исполнил два броска в створ ворот и провел на льду внушительное время, более 15 минут. За «Калгари» также выступал белорусский защитник Илья Соловьев. Он начинал игру в третьем звене, провел на льду 25 смен, исполнил бросок в створ ворот, заблокировал четыре броска соперника и закончил матч с показателем полезности. За «Ванкувер» на лед вышел Данила Климович. Земляк исполнил два броска в створ ворот и закончил игру с показателем полезности -3.