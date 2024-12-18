Стали известны победители и призеры открытого Кубка Союзного государства по шашкам-100

Стали известны победители и призеры открытого Кубка Союзного государства по стоклеточным шашкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На награды претендовали сильнейшие шашисты из Беларуси и России.

Главный трофей в классике среди женщин получила чемпионка Европы, мастер спорта международного класса, белоруска Полина Петрусева. У нее в активе четыре победы и три ничьи. Основной конкуренткой Полины за первенство была витеблянка Виктория Белая, однако Петрусева все же обошла свою соперницу.

Полина Петрусева, победительница открытого Кубка Союзного государства по шашкам-100: Конечно, это такой трофей, который будет для меня ценен. Потому что приятно показывать уровень на международных соревнованиях. Приехали сильные россияне. У нас всегда традиционно собираются сильные белоруски на этот турнир. Поэтому очень приятно. Я с первых туров вышла вперед, но заранее ничего ясно не было, потому что мы поделили первое и второе места. Я по дополнительным показателям стала первой.

Кирилл Хайнюк, главный судья соревнований:

Мы проводим эти соревнования в шашки-100 совместно с Российской Федерацией. Мы его начали проводить в связи с тем, что шашки-100 нас не допускают для участия в международных соревнованиях. Борьба очень серьезная. Приехало очень много титулованных спортсменов. В некоторых программах победили наши, и взрослые, и дети. А в некоторых программах, конечно, представители РФ.

Всего было разыграно 36 комплектов наград в различных форматах и возрастных категориях. На следующей неделе белорусские шашисты вновь сядут за доски. 21 декабря стартует Кубок Беларуси.