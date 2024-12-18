Минское «Динамо» выиграло у «Трактора» из Челябинска

Никита Пышкайло забросил первую шайбу в этом поединке и дебютную в сезоне – нападающий гостей открыл счет на экваторе первого периода. Максим Шабанов на последней минуте восстановил равновесие. На старте второго отрезка «зубры» организовали быстрый гол – момент реализовал Вадим Мороз. А за 6 минут до окончания третьего периода он убежал в контратаку и оформил дубль. Динамовцы победили – 3:1. Отметим, на счету Вадима Шипачева три ассистентских балла.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Хорошая игра, я думаю, у нас была. Несколько ребят были в игровом тонусе – может быть это сказалось. Я думаю, что у нас в концовке очень здорово Вася Демченко подтащил. Была взаимная помощь. Выстояли, рано 6 на 4 играли. Здесь мы хорошо себя проявили. Еще раз похвалю нашего вратаря. Он очень нам помог.

Следующий поединок минские «динамовцы» проведут 20 декабря в Казани против «АК Барса».