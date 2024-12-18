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В Доме футбола состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси

18 декабря 2024 20:04
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В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Доме футбола состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси-1

Единственный представитель первой лиги, бобруйская «Белшина» встретится с витебским «Макслайном». «Динамовцы» Бреста сыграют с жодинским «Торпедо-БЕЛАЗ». «Витебск» будет противостоять «Слуцку». А финалисты прошлого турнира, футболисты «Ислочи» в борьбе за выход в 1/2 будут соперничать с победителем матча 1/8 финала между минским «Динамо» и гродненским «Неманом».

Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут в марте 2025 года. Точные даты игр будут определены позже.

# Футбол Беларуси

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