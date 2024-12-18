В Доме футбола состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси

Единственный представитель первой лиги, бобруйская «Белшина» встретится с витебским «Макслайном». «Динамовцы» Бреста сыграют с жодинским «Торпедо-БЕЛАЗ». «Витебск» будет противостоять «Слуцку». А финалисты прошлого турнира, футболисты «Ислочи» в борьбе за выход в 1/2 будут соперничать с победителем матча 1/8 финала между минским «Динамо» и гродненским «Неманом».

Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут в марте 2025 года. Точные даты игр будут определены позже.