Состоялась жеребьевка турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко начнет борьбу со второго круга. В 1/32 финала соперницей землячки будет победительница матча между Алисией Паркс из США, занимающей 96-е место в планетарном рейтинге, и одной из участниц квалификационного раунда. Еще одна наша спортсменка Александра Саснович не смогла преодолеть сито отбора. Встречи основы пройдут с 4 по 15 марта. Напомним, в 2025 году Соболенко дошла до финала, где уступила российской теннисистке Мирре Андреевой. В 2012 и 2016 годах победительницей этих соревнований становилась Виктория Азаренко.