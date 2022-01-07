Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Аделаиде уступила польке Иге Швёнтек

В Австралии продолжаются теннисные состязания. Новый день подарил болельщикам как радость победы, так и горесть поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

27-я ракетка мира Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира категории 500 в Аделаиде уступила 9-й строчке рейтинга польке Иге Швентек – 3:6, 6:2, 1:6. Девушки провели на корте почти 2 часа. В первой партии белоруска не смогла навязать сопернице свой теннис, но после перерыва показала достаточно уверенную игру и перевела матч в третий сет. Но добиться победы Азаренко не удалось.

Были надежды на титул в паре, где белоруска выступала с испанкой Паулой Бадосой. Но дуэт снялся с полуфинала из-за травмы правого бедра у Виктории.