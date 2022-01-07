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Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Аделаиде уступила польке Иге Швёнтек

07 января 2022 16:32
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В Австралии продолжаются теннисные состязания. Новый день подарил болельщикам как радость победы, так и горесть поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Аделаиде уступила польке Иге Швёнтек-1

27-я ракетка мира Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира категории 500 в Аделаиде уступила 9-й строчке рейтинга польке Иге Швентек – 3:6, 6:2, 1:6. Девушки провели на корте почти 2 часа. В первой партии белоруска не смогла навязать сопернице свой теннис, но после перерыва показала достаточно уверенную игру и перевела матч в третий сет. Но добиться победы Азаренко не удалось.

Были надежды на титул в паре, где белоруска выступала с испанкой Паулой Бадосой. Но дуэт снялся с полуфинала из-за травмы правого бедра у Виктории.

Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Аделаиде уступила польке Иге Швёнтек-4

А вот 107-я ракетка мира Александра Саснович вышла в полуфинал на турнире категории 250 в Мельбурне. В четвертьфинале белоруска оказалась сильнее датчанки Клары Таусон, которая занимает 44 место в рейтинге. В первой партии Саснович выиграла со счетом 6:3, а во втором сете оппонентка отказалась от продолжения борьбы при счете 2:0 в пользу Александры. За выход в титульный бой наша спортсменка поспорит с американкой Энн Ли. Противостояние пройдет утром 8 января.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Клара Таусон # Ига Швёнтек # Энн Ли # Паула Бадоса # Фотофакт

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