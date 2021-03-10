Волейбол. «Минчанка» второй раз подряд обыграла «Динамо-Метар» в российской Суперлиге

Новости Беларуси. «Минчанка» провела второй матч за два дня в российской Суперлиге. Соперник – команда «Динамо-Метар» из Челябинска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это 18-й тур. 9 марта оппоненты выясняли отношения в рамках пятого тура. Белоруски статус фавориток оправдали сполна. Они уложились в час с небольшим. Итоговые цифры – 25:17, 25:20 и 26:24.

Главный тренер «Минчанки» о победе над «Динамо-Метар»: они умницы сегодня, сыграли в меру сил и возможностей

У нас самой полезной стала Надежда Смирнова, на счету которой 24 очка. Эта виктория позволила дружине Станислава Саликова впервые в истории выйти в плей-офф.