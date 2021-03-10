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Волейбол. «Минчанка» второй раз подряд обыграла «Динамо-Метар» в российской Суперлиге

10 марта 2021 22:02
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Новости Беларуси. «Минчанка» провела второй матч за два дня в российской Суперлиге. Соперник – команда «Динамо-Метар» из Челябинска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. «Минчанка» второй раз подряд обыграла «Динамо-Метар» в российской Суперлиге-1

Это 18-й тур. 9 марта оппоненты выясняли отношения в рамках пятого тура. Белоруски статус фавориток оправдали сполна. Они уложились в час с небольшим. Итоговые цифры – 25:17, 25:20 и 26:24.

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У нас самой полезной стала Надежда Смирнова, на счету которой 24 очка. Эта виктория позволила дружине Станислава Саликова впервые в истории выйти в плей-офф.

Волейбол. «Минчанка» второй раз подряд обыграла «Динамо-Метар» в российской Суперлиге-4

А 10 марта состоялась повторная встреча. Она получилась более упорной. Но результат один – «Минчанка» вновь сильнее. Правда, в четырех партиях. Эта виктория никак не повлияла на положение в турнирной таблице. Но главное, что «горожанки» обеспечили себе продолжение сезона.

# Волейбол # Фотофакт

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