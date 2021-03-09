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Главный тренер «Минчанки» о победе над «Динамо-Метар»: они умницы сегодня, сыграли в меру сил и возможностей

09 марта 2021 21:01
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» впервые с начала выступления в российской Суперлиге вышла в плей-офф. В домашнем поединке перенесенного пятого тура повержен челябинский «Динамо-Метар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Заветный плей-офф для подопечных Станислава Саликова на этот раз был как никогда близок. Последней преградой для девушек из Минска стала команда из Челябинска «Динамо-Метар». Конечно, соперники не из самых сильных (россиянки плетутся на дне таблицы), однако значимость игры предавала противостоянию определенную нервозность.

Главный тренер «Минчанки» о победе над «Динамо-Метар»: они умницы сегодня, сыграли в меру сил и возможностей-1

«Минчанка» все же не дрогнула. Первый сет вполне уверенно остался за ними – 25:17. Следующий отрезок некоторое беспокойство вызвал, однако при счете 19:19 коуч столичного коллектива нашел необходимые слова, и хозяйки забрали партию в свою копилку – 25:20.

Главный тренер «Минчанки» о победе над «Динамо-Метар»: они умницы сегодня, сыграли в меру сил и возможностей-4

Основную интригу привнес третий сет. Волейболистки довели счет до 24:24, но в игре больше-меньше морально крепче оказались наши девчонки. 26:24, и как итог 3:0 – «Минчанка» впервые в нокаут-раунде Суперлиги.

Главный тренер «Минчанки» о победе над «Динамо-Метар»: они умницы сегодня, сыграли в меру сил и возможностей-7

Станислав Саликов, главный тренер ВК «Минчанка»:
Всегда мотивация, цель – попасть в плей-офф. Хотелось это решить самим, не дожидаясь матча Казани и Тулы. С чем я девчонок и поздравляю, они умницы сегодня, сыграли в меру сил и возможностей.

Тяжелый выдался этот месяц, каждые три дня игра. И только мы приехали из Саратова, даже почти без выходного, опять в зал, опять играть, и играть на победу. Игра тяжелая. Поэтому сегодня им большое спасибо, что они сделали то, к чему они сами стремились и шли.  

Главный тренер «Минчанки» о победе над «Динамо-Метар»: они умницы сегодня, сыграли в меру сил и возможностей-10

В среду, 10 марта, «Минчанка» проведет еще одну встречу с «Динамо-Метар». Правда, матч уже никак не изменит положение команд в турнирной таблице.

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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