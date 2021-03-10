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Шарангович забросил за «Нью-Джерси», но «дьяволы» всё равно проиграли «Вашингтону»

10 марта 2021 22:00
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Егор Шарангович продолжает набирать бомбардирские баллы в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус свою статистику улучшает, только вот клубу от этого не легче.

«Дьволы» были биты в гостях – «Вашингтон» оказался не сильно гостеприимным. По ходу дуэли столичный клуб дважды вел с перевесом в три шайбы – 3:0 и 4:1. К чести «Нью-Джерси», после провального дебюта последовал не менее фееричный камбэк. Причем все взятия ворот были зафиксированы уже в заключительном периоде.

Шарангович забросил за «Нью-Джерси», но «дьяволы» всё равно проиграли «Вашингтону»-1

Егор Шарангович оказался причастен к третьему голу. Он отлично воспользовался предоставленным шансом, оставив не у дел голкипера. Теперь у белорусского форварда в 20 поединках за океаном 7 результативных действий.

Увы, но «Нью Джерси» потерпел в итоге поражение – 4:5. Оппоненты доигрались до овертайма, где викторию своему клубу принес Врана.

# Хоккей # Егор Шарангович # Якуб Врана # Фотофакт

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