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Теннис. Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Дубае

10 марта 2021 15:02
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Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира серии WTA в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Дубае-1

В 1/8 наша спортсменка уверенно обыграла 24-ю ракетку мира эстонку Анетт Контавейт – 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час и 5 минут. В матче за выход в полуфинал соперницей Арины будет победительница встречи между полькой Игой Свентек и испанкой Гарбинье Мугурусой.

Теннис. Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Дубае-4

Напомним, ранее в 1/16 Соболенко переиграла французскую теннисистку Ализе Корне – 6:2, 6:4.
Призовой фонд турнира в Дубае составляет чуть более 4,5 миллиона белорусских рублей.

Финальный день запланирован на 13 марта. 

# Теннис # Арина Соболенко # Анетт Контавейт # Ига Свентек # Гарбинье Мугуруса # Ализе Корне # Фотофакт

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