Теннис. Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Дубае

В 1/8 наша спортсменка уверенно обыграла 24-ю ракетку мира эстонку Анетт Контавейт – 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час и 5 минут. В матче за выход в полуфинал соперницей Арины будет победительница встречи между полькой Игой Свентек и испанкой Гарбинье Мугурусой.