Теннис. Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Дубае

Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира серии WTA в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира серии WTA в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 1/8 наша спортсменка уверенно обыграла 24-ю ракетку мира эстонку Анетт Контавейт – 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час и 5 минут. В матче за выход в полуфинал соперницей Арины будет победительница встречи между полькой Игой Свентек и испанкой Гарбинье Мугурусой.
Напомним, ранее в 1/16 Соболенко переиграла французскую теннисистку Ализе Корне – 6:2, 6:4.
Призовой фонд турнира в Дубае составляет чуть более 4,5 миллиона белорусских рублей.
Финальный день запланирован на 13 марта.