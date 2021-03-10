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«Хочется составить конкуренцию». Финальная серия «Золотой шайбы» стартовала в Бобруйске

10 марта 2021 21:51
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Новости Беларуси. В Бобруйске дан старт финальной серии республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». Главный трофей турнира оспаривают ребята младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хочется составить конкуренцию». Финальная серия «Золотой шайбы» стартовала в Бобруйске-1

Прошли районный и областной отборы, участие в которых приняли 86 команд. В финал турнира пробилось только семь дружин: «Олимпиец» из Бреста, витебский «Космос», гомельские «Зубры», «Принеманские Ястребы» из Гродно, команда «Льдины» из Шклова, а также два столичных коллектива – «Локомотив» и «Торнадо».

«Хочется составить конкуренцию». Финальная серия «Золотой шайбы» стартовала в Бобруйске-4

В течение трех дней ребята будут определять сильнейшего в группах, а затем состоятся стыковые дуэли за итоговые места. Открыли соревновательную программу «Локомотив» и «Принеманские Ястребы».

«Хочется составить конкуренцию». Финальная серия «Золотой шайбы» стартовала в Бобруйске-7

Денис Васильченко, главный тренер команды «Локомотив» (Минск):
Основная задача – это чтобы дети, скажем, не ходили по дворам и были заняты делом. И в первую очередь спорт – он все-таки для здоровья.

Мы готовились с сентября. Город мы прошли очень легко, у нас разница +96 шайб. Поэтому для нас это было, скажем так, хорошей разминкой.

«Хочется составить конкуренцию». Финальная серия «Золотой шайбы» стартовала в Бобруйске-10

Артем Белый, главный тренер команды «Зубры» (Гомель):
Очень приятно посмотреть, как команды из Минской области, Гродненской все растут. Подросли. Все добавляют, соответственно, нам тоже хочется составить им конкуренцию.

«Хочется составить конкуренцию». Финальная серия «Золотой шайбы» стартовала в Бобруйске-13

Впереди жаркие баталии, а у специалистов есть возможность просмотреть сильнейших ребят, которые смогут претендовать на места в специализированных хоккейных школах своих районов и областей.

# Хоккей Беларуси # Денис Васильченко # Артем Белый # Фотофакт

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