«Хочется составить конкуренцию». Финальная серия «Золотой шайбы» стартовала в Бобруйске

Новости Беларуси. В Бобруйске дан старт финальной серии республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». Главный трофей турнира оспаривают ребята младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Бобруйске дан старт финальной серии республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». Главный трофей турнира оспаривают ребята младшей возрастной группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Прошли районный и областной отборы, участие в которых приняли 86 команд. В финал турнира пробилось только семь дружин: «Олимпиец» из Бреста, витебский «Космос», гомельские «Зубры», «Принеманские Ястребы» из Гродно, команда «Льдины» из Шклова, а также два столичных коллектива – «Локомотив» и «Торнадо».
В течение трех дней ребята будут определять сильнейшего в группах, а затем состоятся стыковые дуэли за итоговые места. Открыли соревновательную программу «Локомотив» и «Принеманские Ястребы».
Денис Васильченко, главный тренер команды «Локомотив» (Минск):
Основная задача – это чтобы дети, скажем, не ходили по дворам и были заняты делом. И в первую очередь спорт – он все-таки для здоровья.
Мы готовились с сентября. Город мы прошли очень легко, у нас разница +96 шайб. Поэтому для нас это было, скажем так, хорошей разминкой.
Артем Белый, главный тренер команды «Зубры» (Гомель):
Очень приятно посмотреть, как команды из Минской области, Гродненской все растут. Подросли. Все добавляют, соответственно, нам тоже хочется составить им конкуренцию.
Впереди жаркие баталии, а у специалистов есть возможность просмотреть сильнейших ребят, которые смогут претендовать на места в специализированных хоккейных школах своих районов и областей.