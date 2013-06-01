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Во Дворце спорта состоялось официальное открытие чемпионата Европы по боксу

01 июня 2013 17:44
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Новости Беларуси. Буквально полчаса назад в столичном Дворце спорта торжественно открылся чемпионат Европы по боксу. В эти минуты проходят первые бои. За право быть лучшими соревнуются команды из 36 стран, а это более 300 боксеров. Беларусь представляют 10 спортсменов во всех весовых категориях.

Участников континентального первенства поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко,  президент Республики Беларусь:
Беларусь богата на международные спортивные мероприятия самого высокого ранга, для их успешного проведения здесь созданы все условия. В летопись международного олимпийского движения вписаны имена выдающихся белорусских боксеров, чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Глава государства выразил признательность Европейской конфедерации бокса и лично ее руководителю Франко Фальчинелли за право во второй раз принимать в Минске соревнования такого уровня. Впервые наша страна стала хозяйкой первенства Европы в 1998 году.  Тогда на домашнем чемпионате белорусы завоевали две бронзовые и одну серебряную медаль. Настрой и на этот чемпионат боевой.

Дмитрий Тихомолов, председатель Белорусской федерации любительского бокса:
Боксер знает, что на тебя смотрит соседняя страна. И она уже совсем настроен по-другому психологически, и настрой другой. И подготовка к чемпионату совсем по-другому проходит. Держишь себя уже в руках, не хмуришься и не улыбаешься, а просто серьезно работаешь, чтобы одновременно показать что и готов, и одновременно не показать своих каких-то секретов. Хотя, сейчас секреты очень простые. В боксе самое главное - первым ударить. 

# Мировой бокс # Александр Лукашенко # Дмитрий Тихомолов

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