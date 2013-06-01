30 мая в Минске стартует чемпионат Европы по боксу

Новости Беларуси. Представителей более 50 стран соберет в Минске чемпионат Европы по боксу. Он стартует 30 мая. От нашей страны спортсмены выступят во всех 10 весовых категориях. За право быть лучшими посоревнуются команды из 36 стран, а это более 300 боксеров.

Участников континентального первенства поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь богата на международные спортивные мероприятия самого высокого ранга, для их успешного проведения здесь созданы все условия. В летопись международного олимпийского движения вписаны имена выдающихся белорусских боксеров, чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Для Беларуси проведение данного первенства - большая честь и огромная ответственность. В организационном плане это очередная репетиция к проведению в столице Чемпионата мира-2014 по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 мая в городской Ратуше организаторы соревнований говорили о проведении первенства. Президент европейской конфедерации любительского бокса Франко Фальчинелли высоко оценил подготовительную работу оргкомитета и отметил, что Беларусь по праву заслужила право принять у себя крупные соревнования такого уровня.

Франко Фальчинелли, Президент европейской конфедерации любительского бокса:

Это мой второй визит в Беларусь, я могу назвать себя фанатом Беларуси, у вас очень красивая страна. Чемпионат Европы будет проводиться в прекрасном Дворце спорта, это замечательная арена. Здесь есть все условия, которые нам необходимы.

Александр Лукашенко выразил признательность Европейской конфедерации бокса и лично ее руководителю Франко Фальчинелли за право во второй раз принимать в Минске соревнования такого уровня.

Чемпионат Европы по боксу возьмет старт в субботу 1 июня во Дворце спорта. Заявку на участие подали команды 36 стран, это более 400 боксеров.

Для Беларуси это не первый опыт проведения столь масштабных соревнований. В 1998 году наша страна впервые получила право принять у себя первенство Старого Света. Тогда на домашнем чемпионате белорусы завоевали две бронзовые и одну серебряную медаль.