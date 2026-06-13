Владислав Кравец стал чемпионом Европы по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусу не было равных в заезде на 1000 метров. Земляк не форсировал события. После половины дистанции он даже не входил в лидирующую группу. Но постепенно один из фаворитов начал прибавлять. За 250 метров до финиша Кравец уже был вторым. А затем включил всю мощь и сумел опередить конкурента. Данная награда стала первой на нынешнем форуме. В дневной сессии белорусы выступят еще в трех классах лодок. Всего соотечественники представлены в 19 финалах.