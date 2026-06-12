Прямой эфир

Виолетта Гуреева стала четвертой на этапе Кубка мира по пятиборью в Венгрии

12 июня 2026 20:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виолетта Гуреева остановилась в шаге от пьедестала на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Будапеште. 

Виолетта Гуреева стала четвертой на этапе Кубка мира по пятиборью в Венгрии-2

Белоруска с первого места в своей подгруппе вышла в финал. Там она также не затерялась и шла в числе лучших. После фехтования и полосы препятствий она располагалась на второй позиции. Плавание позволило нашей спортсменке выйти в лидеры. Однако лазер-ран внес свои коррективы. В итоге землячка стала четвертой. Тройку призеров составили представительницы Венгрии, Великобритании и Испании. Еще одна наша пятиборка – Мария Гнедчик – заняла 16-ю строчку. 

Мужской финал состоится завтра, но пройдет без участия белорусов. Максим Марук и Владислав Мелкозеров заняли 11-е места в своих полуфиналах, дальше из каждой подгруппы прошли по 9 лучших. Иван Хамцов показал общий 33-й результат. 

Отметим, турнир в столице Венгрии стал первым за четыре года стартом под эгидой Международного союза современного пятиборья, на котором наши атлеты выступили с национальной символикой. 

# Виолетта Гуреева # Мария Гнедчик # Максим Марук # Иван Хамцов

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионат Беларуси по футболу: результаты стартовых поединков 11-го тура
12 июня 2026 20:30

Чемпионат Беларуси по футболу: результаты стартовых поединков 11-го тура

Клуб «Минск» вышел в полуфинал Кубка чемпионов по пляжному футболу
12 июня 2026 18:32

Клуб «Минск» вышел в полуфинал Кубка чемпионов по пляжному футболу

Определился победитель городского этапа турнира «Кожаный мяч»
12 июня 2026 18:31

Определился победитель городского этапа турнира «Кожаный мяч»