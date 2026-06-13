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«Минск» продолжает побеждать в рамках Кубка Европейских чемпионов по пляжному футболу

13 июня 2026 11:04
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«Минск» продолжает побеждать в рамках Кубка Европейских чемпионов по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы сегодня, 13 июня, сыграют в полуфинале. Соперник – «Ленерджи Пиза». Это лучший клуб Италии. Накануне на предыдущем раунде наши парни не оставили шансов «Вияреджо». Подопечные Николаса Альварадо действовали первым номером, не позволив усомниться в силах. Итог – 4:1. Точные удары нанесли Олег Гапон, Евгений Новиков, Иван Константинов и Никита Чайковский. На данный момент за плечами 5 матчей и столько же викторий.

# Футбол # Футбол Беларуси

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