Алена Фалей вышла в полуфинал турнира в Португалии

Алена Фалей вышла в полуфинал теннисного турнира в Португалии. В поединке 1/4 наша спортсменка была сильнее хозяйки кортов – Франциски Жорже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем в мировом рейтинге преимуществом владеет соперница – она выше более чем на 40 пунктов. Это ничуть не смутило белоруску. Первую партию она забрала, практически не встретив сопротивления со стороны своей визави – 6:1, а закрепила успех во втором сете, но уже в более плотной борьбе. Более того, Алена по ходу игрового отрезка уступала – 0:3, но сумела исправить ситуацию и в итоге оказалась сильнее – 7:5.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Завтра, 13 июня, за выход в финал соотечественница поспорит с француженкой Манон Леонард.