Квартальнов поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку: это просто красавцы!

В последнем домашнем поединке регулярного чемпионата КХЛ минские динамовцы уступили питерскому СКА с разгромным счетом 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственную шайбу престижа у «зубров» оформил Брэд Ричи.
В последнем домашнем поединке регулярного чемпионата КХЛ минские динамовцы уступили питерскому СКА с разгромным счетом 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственную шайбу престижа у «зубров» оформил Брэд Ричи.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Я бы очень поблагодарил наших болельщиков. Конечно, это просто красавцы – так поддерживать команду. Не смогли их сегодня порадовать. Начали сразу в такой открытый хоккей играть с такой командой, если посмотреть на первые 3-5 минут. Мы немного перепутали здесь, с ними надо было чуть-чуть системнее и ответственнее. Потом не смогли перевернуть игру.
Несмотря на поражение, минское «Динамо» в минувшем поединке установило клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат. Сейчас в активе «зубров» 176 голов. Это лучший показатель за всю историю клуба в КХЛ. Возможность улучшить эту опцию появится у минчан в понедельник – 26 февраля в заключительном матче сезона на выезде минское «Динамо» сыграет против московского «Спартака».