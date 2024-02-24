Квартальнов поблагодарил болельщиков «Динамо» за поддержку: это просто красавцы!

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я бы очень поблагодарил наших болельщиков. Конечно, это просто красавцы – так поддерживать команду. Не смогли их сегодня порадовать. Начали сразу в такой открытый хоккей играть с такой командой, если посмотреть на первые 3-5 минут. Мы немного перепутали здесь, с ними надо было чуть-чуть системнее и ответственнее. Потом не смогли перевернуть игру.