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КХЛ. Минское «Динамо» завершило сезон домашних противостояний поражением от питерского СКА

23 февраля 2024 19:36
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Матчем с заклятым соперником – питерским СКА – минское «Динамо» завершило сезон домашних противостояний в регулярном сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все билеты на битву с российским грандом были распроданы задолго до стартового свистка.

КХЛ. Минское «Динамо» завершило сезон домашних противостояний поражением от питерского СКА-1

Подоплека понятна: каждый раз, когда «зубры» выходили в плей-офф, они попадали на «армейцев». И непременно им проигрывали в конкурентной борьбе. Клуб из Санкт-Петербурга – один из возможных оппонентов по 1/8 финала нынешнего розыгрыша. Так что это была своеобразная репетиция. Не стоит также забывать, что несмотря на нахождение в таблице на разных полюсах баланс личных встреч был на стороне белорусов.

Финальный результат поединка:

КХЛ. Минское «Динамо» завершило сезон домашних противостояний поражением от питерского СКА-4

Гладкий сезон «Динамо» завершит в понедельник, 26 февраля. Играть предстоит с московским «Спартаком».

# Хоккей

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