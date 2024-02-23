КХЛ. Минское «Динамо» завершило сезон домашних противостояний поражением от питерского СКА

Матчем с заклятым соперником – питерским СКА – минское «Динамо» завершило сезон домашних противостояний в регулярном сезоне КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все билеты на битву с российским грандом были распроданы задолго до стартового свистка.

Подоплека понятна: каждый раз, когда «зубры» выходили в плей-офф, они попадали на «армейцев». И непременно им проигрывали в конкурентной борьбе. Клуб из Санкт-Петербурга – один из возможных оппонентов по 1/8 финала нынешнего розыгрыша. Так что это была своеобразная репетиция. Не стоит также забывать, что несмотря на нахождение в таблице на разных полюсах баланс личных встреч был на стороне белорусов.

Финальный результат поединка: